В Пекине представят новый кроссовер Avatr 11

На открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине будет представлен новый кроссовер Avatr 11. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Судя по предварительным изображениям, внешний вид нового Avatr 11 остался без значительных изменений. Кроссовер Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Вся информация о новом Avatr 11 будет обнародована во время презентации модели.

До этого стало известно, что китайская компания Voyah представила в России кроссовер Free в новой модификации EVR Sport Edition.

От обычной версии Free новинка отличается иной решеткой радиатора, выштамповками нижней части бампера, а также спойлером на двери багажника и 20-дюймовыми дисками черного цвета. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 490 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 4,8 с.