КамАЗ показал странного вида самосвал для тяжелых условий

Модель получилась очень широкой: из-за этого инженерам пришлось организовать «входную группу оперения шасси» — с мощным бампером, стальными крыльями и лесенкой, по которой водитель сможет подниматься в высоко расположенную кабину. Сам кабинный оснащён спальным местом.

© Quto.ru

Машина оснащена дизельным двигателем объёмом 13 литров, притом агрегат лишён системы нейтрализации отработавших газов. В трансмиссии трудится семиступенчатый гидромеханический «автомат», происхождение которого неизвестно (скорее всего, это некая китайская коробка).

Самосвальный кузов — объёмом 30 кубических метров. К сожалению, пресс-служба грузового автогиганта не раскрывает грузоподъёмность «карьерника», но название модели «Атлант 50» намекает, что это 50 тонн. Хотя одна только задняя балансирная подвеска выдерживает 50 тонн.

Предполагается, что моделью заинтересуются разработчики самых разных карьеров, включая угольные. Но для перевозки угля придётся сделать оригинальную самосвальную платформу. Все версии оснащены защитой кабины от падающих предметов (FOPS), а также — защитой при опрокидывании (ROPS).

Кстати, ранее «Авторевю» рассекретило эскиз камазовского тягача будущего. Модель получит необычный кабинный модуль, внешне напоминающий шлем. На опубликованном рисунке видны видеозеркала, футуристичная рещётка радиатора, узкие светодиодные фары и светящаяся эмблема марки.