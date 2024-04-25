Honda NSX Айртона Сенны выставлена на продажу

На английской площадке AutoTrader на продажу выставлена Honda NSX, которая ранее принадлежала легендарному Айртону Сенне, трёхкратному чемпиону Формулы-1. Стоимость автомобиля — £ 500 тыс. (чуть более $ 620 тыс. по текущему курсу).

© Wikimedia Commons

Известно, что у Сенны была не одна NSX, причём бразилец участвовал в доводке машины и её тестах. Выставленный на продажу автомобиль в основном находился в Португалии, где бразилец жил во время сезона. Кроме того, этот экземпляр был снят в том числе в фильме «Гонки у меня в крови», посвящённом Айртону.

Права на видео принадлежат Роберту МакФагану. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Robert McFagan.

Под капотом у автомобиля 3-литровый двигатель V6 мощностью 274 лошадиные силы. До 60 миль в час (96 км/ч) спорткар разгоняется за 5,8 секунды, а максимальная скорость — 265 км/ч.

Айртон Сенна — один из самых известных пилотов Формулы-1. Он трижды становился чемпионом мира в составе «Макларена», выиграл 41 Гран-при и 80 раз поднимался на подиум. Бразилец погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.