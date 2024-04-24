Двухмоторный пикап Radar Horizon выходит на рынок: 428 л.с. и 4,5 с до «сотни»

Полноприводный электропикап Radar Horizon адресован любителям активного отдыха на свежем воздухе, но его можно также использовать как рабочую лошадку и подключать к нему разнообразное оборудование — от сварочного аппарата до электроплитки.

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Холдинг Geely запустил бренд Radar в 2022 году, он позиционируется как приключенческий, в перспективе в продуктовой линейке Radar будут несколько пикапов, кроссоверов, внедорожников и даже мототехника, но пока что новая марка продаёт всего одну модель — заднеприводный электропикап RD6 с несущим кузовом. Каковы его коммерческие успехи, мы не знаем: Radar RD6 относится к лёгким коммерческим автомобилям, статистики его продаж в открытом доступе нет, Geely в своих квартальных отчётах цифр по нему тоже не даёт.

Сегодня в Китае стартовали продажи давно ожидаемой двухмоторной полноприводной версии Radar RD6, такая модель получила собственное имя Horizon, крупную надпись Radar на передке и более свежий салон от рестайлингового кроссовера Geely Okavango, недавно вышедшего на российский рынок. Часть внешних панелей кабины Radar RD6/Horizon тоже позаимствовал у Geely Okavango, но у пикапа другая платформа: она называется MAP и представляет собой грузовую версию платформы SEA, хорошо знакомую нам по другим «электричкам» холдинга Geely.

Габаритная длина Radar Horizon — 5260 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1880 мм, колёсная база — 3120 мм. Дорожный просвет — 230 мм, глубина преодолеваемого брода — 815 мм. Radar Horizon, равно как и Radar RD6, имеет типично кроссоверную (читай – легковую) пружинную подвеску: передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатные колёса — 17- либо 18-дюймовые.

Задний электромотор у Radar Horizon такой же, как у моноприводного Radar RD6, его максимальная отдача — 272 л.с. и 384 Нм, передний электромотор послабее — 156 л.с. и 210 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 428 л.с. и 594 Нм. До 100 км/ч полноприводный пикап разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Ёмкость батареи — 73 либо 86 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу CLTC — 460 и 520 км соответственно.

Полезная длина кузова Radar Horizon составляет 1525 мм. Вместимость кузова до верхней кромки — 1200 л, спереди есть дополнительный багажник на 70 л, а под подушками дивана во втором ряду обустроена вещевая ниша объёмом 48 л. Грузоподъёмость полноприводного пикапа — 815-865 кг в зависимости от оснащения, допустимая масса буксируемого прицепа — 3 т. Radar Horizon может иметь на борту до пяти бытовых розеток общей мощностью 21 кВт, самая мощная 15-киловаттная розетка входит в стандартное оснащение и находится на левом борту кузова.

В Китае Radar Horizon стоит от 181 800 до 221 800 юаней (от 2,34 млн до 2,85 млн рублей в переводе по текущему курсу). В России марка Radar на данный момент официально не представлена, но по мере расширения модельного ряда и появления привлекательных для российского потребителя внедорожников и кроссоверов Geely вполне может решится на запуск Radar в России — с одним электропикапом новому бренду в нашей стране делать нечего.