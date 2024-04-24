Минпромторг разработал постановление об эксперименте по маркировке автомобильных масел

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России подготовил проект постановления правительства РФ о проведении в стране эксперимента по маркировке средствами идентификации моторных масел для автомобилей в целях борьбы с контрафактом. Об этом говорится в официальном письме, которое ведомство отправило комитету Совета Федерации по экономической политике (есть в распоряжении ТАСС).

В конце марта с соответствующим предложением к вице-премьеру - главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он указывал, что сегодня на рынок поступают подделки запасных частей и моторных масел, что влияет на безопасность автомобилей и их владельцев. Сенатор также предлагал рассмотреть вопрос о проведении аналогичного эксперимента в отношении свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления.

"Минпромторгом России подготовлен проект постановления правительства РФ "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей", - говорится в письме.

Проект постановления, как отмечается, в ближайшее время будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В письме также указывается, что сейчас совместно с официальным оператором государственной системы маркировки товаров в РФ и бизнес-сообществом прорабатывается вопрос о проведении аналогичного эксперимента в отношении свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления. По результатам этой работы будет разработан и внесен в правительство проект постановления.