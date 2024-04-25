BMW Vision Neue Klasse получит премию в 2024 году за дизайн автомобиля
Возрождение Neue Klasse от BMW уже завоевывает награды, причем до начала производства. Концепт седана, представленный в прошлом году, сумел обойти девять других автомобилей и получить награду Car Design Award 2024.
За титул первенства боролись следующие шоу-кары:
Alpine A290 Audi
Activesphere Cupra
Dark Rebel Kia EV3
Lamborghini Lanzador
Lancia Pu+Ra
Mazda Iconic SP
Mercedes-Benz Vision One-Eleven
Toyota FT-Se
Vision Neue Klasse — это окно в будущее электрического седана размера 3 Series, который появится в 2026 году. Полностью новый EV будет производиться в Мюнхене и станет глобальной моделью. Нынешний седан i3 — это длиннобазная модель 3 Series, которая производится и продается исключительно в Китае.
Ожидается более плавный дизайн с меньшим количеством складок и углов. Однако он вряд ли будет таким же изящным, как концепт, поскольку BMW установит обычные зеркала, более толстые B-стойки, а также привычные датчики и камеры. Vision Neue Klasse отличается минималистичным салоном с десятым поколением iDrive.
Будущие EV будут оснащены большим центральным сенсорным экраном и дисплеем на всю ширину лобового стекла. Он называется Panoramic Vision с шестью настраиваемыми секциями. Седан отказался от приборной панели водителя, поскольку ее роль взяла на себя высокотехнологичная HUD. В салоне автомобилей BMW Neue Klasse будет еще меньше обычных элементов управления.
Немецкий люксовый бренд уже подтвердил, что контроллер iDrive не будет установлен в этих EV. Несколько кнопок, установленных на рулевом колесе, будут использоваться для доступа к большинству функций информационно-развлекательной системы. К 2028 году BMW выпустит как минимум шесть моделей на базе NK. Кроссовер iX3 нового поколения начнет выпуск в 2025 году, а i3 - в 2026-м. Также появятся i3 Touring и iX4. Все эти EV получат новый язык дизайна с упрощенным подходом внутри и снаружи. Источник: Адриан ван Хоойдонк