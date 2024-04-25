Rolls-Royce представляет свои первые автомобили, собранные на заказ в Китае

С 22 апреля в Пекине на выставке Auto China 2024 будут представлены автомобили BMW Group. Как ожидается, на мероприятии дебютируют не только MINI Aceman, обновленный BMW i4, и модели Rolls-Royce.

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Кроме того, что это модели, выполненные на заказ, это еще и первые автомобили RR, созданные дизайн-студией Private Office Shanghai. В их основе лежат полностью электрическое купе Spectre и пара седанов - флагманский Phantom Extended и более компактный Ghost Extended.

Трио стало результатом глобального сотрудничества между дизайнерами из британского Гудвуда и дизайнером, постоянно работающим в Шанхае. Компания RR дала всем трем автомобилям причудливые имена: Spectre Escapism, Phantom Extended Magnetism и Ghost Extended Expressionism. Spectre сочетает в себе красный цвет Lantana Red и серый Tempest Grey и оснащен 23" колесами с семью спицами, частично отполированными.

Центральные колпаки окрашены в цвет Lantana Red, а надпись Spirit of Ecstasy незаметно подсвечивается. Внутри двухдверного салона Spectre меланжевая отделка из кожи Selby Grey, Purple Silk и Sunset. На блестящей обшивке около 960 "звезд" с подсветкой и фиолетовые циферблаты приборов. Седан Phantom создан в "магнетической атмосфере бухты под ночным небом". Автомобиль также получил двухцветный дизайн: Cala Luna Sand и Kabira Blue. Завершает внешние изменения двойной кант Arctic White и Cala Luna Sand, нанесенный вручную.

Интерьер выглядит как произведение искусства: 43 096 стежков по приборной панели, а также 768 голубых Galileo Blue и 576 белых звезд на обшивке. Сидения обтянуты комбинированной кожей сине-серого, темно-синего и арктически белого цветов с арктически белой строчкой для контрастного эффекта. Rolls-Royce Ghost получил привлекательную окраску Boracay Blue с ручной росписью Lime Green.

21" колеса частично отполированы и обуты в шины с белыми боковинами в стиле ретро. Как и во всех моделях Rolls-Royce, настоящее волшебство в салоне, на всех четырехдверных панелях около 104 268 стежков. Кроме того, трудно не заметить акценты цвета Lime Green на черных и арктически белых кожаных сиденьях.

В автомобиле также имеется обшивка Starlight Headliner, состоящая из 520 лаймово-зеленых и еще 520 белых звезд. Ультрароскошная британская марка представит все три заказных автомобиля на выставке Auto China 2024 в Пекине с 25 апреля по 4 мая. Источник: Rolls-Royce