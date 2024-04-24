Названа самая популярная иномарка в России

В первом квартале 2024 года в России автомобильный производитель Haval побил все рекорды продаж.

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Всего за первые три месяца текущего года было продано 37 639 автомобилей этой марки, что в 2,4 раза больше, чем год назад. При этом в марте было реализовано 16 045 транспортных средств марки Haval, что на 92% больше прошлогодних показателей. Главным хитом продаж стал компактный кроссовер Jolion, который выбрали 6 387 покупателей. Рыночная доля Haval в России за последний год выросла с 9,3% до 11,47%, что подтверждает его популярность.

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Haval Jolion комплектуется 1,5-литровым мотором, вариаторной трансмиссией и передним приводом. Стоимость Haval Jolion начинается от 1 819 000 рублей.

Кроссовер F7 оказался вторым среди самых продаваемых «Хавейлов», с тиражом в 2 532 единицы, что в 2,4 раза превышает прошлогодние показатели. На третьем месте оказался среднеразмерный кроссовер M6, который был реализован в количестве 3 468 единиц.

Haval F7 - современный компактный кроссовер от китайского производителя Haval, который предлагает широкий выбор конфигураций и комплектаций. Haval F7 оснащается 1,5-литровым 150-сильным бензиновым силовым агрегатом, также доступна более производительная версия с 2,0-литровой силовой установкой мощность которой составляет 190 лошадиных сил. Привод полный или передний на выбор, трансмиссия только автоматическая. Стоимость Haval F7 начинается от 2 709 000 рублей с учетом прямой скидки от производителя.

Также Haval F7 также может быть укомплектован различными дополнительными опциями и пакетами оборудования в зависимости от личных требований покупателя.

Haval M6 на российском рынке реализуется по цене от 2 016 000 рублей. За данную стоимость автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,4-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 143 лошадиные силы, трансмиссия роботизированная, привод только передний.