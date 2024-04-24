Tesla пытается бороться с падением спроса на электрокары

Компания Tesla решила ускорить запуск более доступных моделей электрокаров. Таким образом она пытается бороться с падением спроса на машины, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что фирма готовится к запуску производства новых моделей уже в 2024 году. Агентство обратило внимание на то, что компания ранее планировала начать производить их в конце 2025 года.

Главный исполнительный директор Илон Маск «делает ставку на то, что более дешевые модели увеличат спрос на электромобили, который замедлился во всем мире и заставил других автопроизводителей пересмотреть свои планы по электрификации», говорится в публикации.

Также в ней отмечается, что стратегия Tesla на протяжении большей части 2024 года оставалась неопределенной. Уточняется, что в прошлом году компания снижала цены на весь свой модельный ряд в попытке увеличить объем продаж. Однако она обнаружила, что спрос на автомобили значительно снизился.

При этом неясно, является ли заявление Tesla о «более доступных моделях» отсылкой к давно обсуждаемому недорогому автомобилю, или же это относится к усилиям по снижению стоимости существующих моделей 3 и Y, подчеркивает агентство.

Ранее сообщалось, что 8 августа состоится презентация Tesla Robo Taxi.