Автомобили АвтоВАЗа могут появиться в продаже на Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не исключает, что на маркетплейсе могут появиться в продаже автомобили АвтоВАЗа. Как сообщает РИА Новости, об этом она рассказала в кулуарах международного бизнес-форума «Мир возможностей».

Она отметила, что в компании видят растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-площадки и хотят возглавить эту тенденцию.

«Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" — в их числе», — сказала основательница Wildberries.

Она добавила, что продажа автомобилей марки Chery стала для маркетплейса своеобразной «пробой пера» в этой сфере.

Напомним, что категория «Транспортные средства» появилась на Wildberries в апреле. Сейчас в ней продаются автомобили китайских компаний — Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah. Новая услуга пока доступна не во всех регионах — сейчас приобрести машину на маркетплейсе могут жители Москвы и Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской и других областей.