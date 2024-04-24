Состоялась мировая премьера электрического Mercedes G-Class

Икона модельного ряда немецкой марки после долгих лет разработок и тестирования наконец стала электрокаром, рискуя остаться в числе догоняющих на фоне других конкурентов из США и Китая.

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Электрический "Гелик" получил название Mercedes-Benz G 580. В компании иногда добавляют "с технологиями EQ". Автомобиль оснащен четырехмоторной трансмиссией - по одному двигателю на каждое колесо. Это позволило реализовать систему, разумеется, полного привода, но с "виртуальными" блокировками дифференциалов, а также систему векторизации крутящего момента и функцию "танковый разворот".

Суммарная двигателей отдача составляет 587 л.с. и 1164 Нм. Новинка "обскакала" AMG G 63, у которого 585 л.с. и 850 Нм. С места до 100 км/ч G 580 разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Автомобиль как заявляет производитель, при переходе на электричество не растерял своих внедорожных качеств.

© Mercedes-Benz

Он по-прежнему может карабкаться по 100-процентному уклону (угол наклона в 45 градусов), преодолевать брод глубиной до 902 мм (это на 150 мм больше, чем у G 550 и G 63). Минимальный дорожный просвет равен 250 мм, угол въезда - 32 градуса, угол съезда - 30,7 градуса, угол рампы - 20,3 градуса.

G580 с технологией EQ имеет переднюю независимую подвеску и пересмотренную заднюю подвеску типа "Де Дион". Лестничная рама была модернизирована в силу увеличения массы автомобиля. Днище, в котором расположена тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 116 кВт·ч, прикрыто в том числе карбоном.

Какой запас хода у автомобиля, в компании не рассказали, но известно, что аккумулятор можно заряжать до 200 кВт, зарядка от источника постоянного тока от 10 до 80% занимает 32 минуты.

Если говорить о дизайне, то электрический "Гелендваген" практически не изменился, если не считать подсвеченную по контуру "маску" вместо решётки радиатора. Однако инженерами была проведена работа по улучшению аэродинамики: в задних арках появились каналы, изменилась облицовка стоек лобового стекла и кромки спойлера, чуть приподнят капот. В салоне - без изменений.

О старте продаж и ценах на Mercedes-Benz G 580 с технологиями EQ не сообщается. Бензиновый G 550 стоит 144 150 долларов, а G 63 - 180 950 долларов. Вероятно, электрифицированный внедорожник будет стоить около 200 тысяч долларов.