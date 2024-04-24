Топовая Tesla Model 3 Performance представлена официально

Это топовая версия модели, которая отличается от прочих более производительной силовой установкой, улучшенной динамикой, доработанным шасси, а также спортивным дизайном экстерьера и интерьера. Пиковая мощность двух электромотором выросла почти на треть, в результате чего электрокар быстрее разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час).

© Motor.ru

Tesla Model 3 обновилась осенью прошлого года, но тогда топовую и самую мощную двухмоторную модификацию Performance не показали. Ее дебют состоялся только сейчас. Внешне версия Performance отличается от прочих аэродинамическим обвесом — более развитыми сплиттером и диффузором, а также новым спойлером на корме. В Tesla утверждают, что в результате доработок подъемная сила снизилась на 36 процентов, а сопротивление воздуху — на пять. В салоне установили кресла с более развитой боковой поддержкой и расширенными электрорегулировками. Обещаны и функции подогрева и вентиляции.

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

Что касается улучшенных характеристик, то, помимо выросшей на 31 процент пиковой отдачи установки, на 16 процентов увеличился пиковый крутящий момент и на 22 процент — постоянная мощность. Вместе с этим энергопотребление сократилось на два процента. Два электромотора суммарно выдают на Model 3 Performance 517 лошадиных сил и 741 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) такой электрокар разгоняется за 2,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее предшественника, а максимальная скорость составляет 262 километра в час. Заявленный запас хода по американскому циклу EPA — 476 километров.

Подвеску тоже доработали: применены более легкие и жесткие пружины, а адаптивные амортизаторы имеют три режима работы — Standard, Sport и Track. Кроме того, Model 3 Performance получила усиленные тормоза и 20-дюймовые колесные диски, обутые в шины Pirelli P Zero 4.

Цены уже объявлены: в США Tesla Model 3 Performance стоит 53 тысяч долларов без учета доставки в дилерский центр и налоговых льгот. Это эквивалентно 4,9 миллиона рублей.