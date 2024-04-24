Haval рассекретил интерьер нового H9 на официальных фото

Компания Haval опубликовала официальные фотографии второго поколения рамного внедорожника H9.

© Российская Газета

Как и предполагалось, вслед за внешностью в стиле Haval Raptor новый H9 получил и аналогичный интерьер. За рулем расположен компактный дисплей приборной панели без козырька, на центральной консоли - большой планшет 14,6 дюйма. Обычно при таких размерах китайцы не оставляют аналоговых органов управления, но у Haval H9 они есть и расположены в формате рояльной клавиатуры над слотом для беспроводной зарядки.

© Haval

Отказываться от селектора трансмиссии на тоннеле не стали в силу формата автомобиля: компактный рычаг расположен по центру, за ним - "шайба" выбора режимов работы ездовой электроники, а по бокам - клавиши стояночного тормоза, подогрева и вентиляции сидений, активации камеры заднего вида, управления приводом.

Заявлено о повышении виброкомфорта за счет новых сидений с дополнительной "губкой" толщиной 10 мм и амортизирующего слоя. В целом кресла стали более анатомичными и удобными, а снять усталость можно благодаря функции массажа, имеющей восемь различных режимов.

Опубликованы характеристики багажного отделения. Объем у пятиместной версии равен 791 литру, если сложить второй ряд сидений в плоский пол, то получаем 1814 литров.

Ранее "РГ" публиковала фото внешности нового Haval H9 и рассказывала о новом силовом агрегате - связке дизеля и 9-ступенчатой АКП.

Второе поколение H9 может появиться в России осенью 2024 года. Производство модели планируют наладить на заводе Haval в Тульской области. Предварительная цена нового Haval H9 составит 4,3-5,8 млн рублей. Актуальная версия продается начиная от 4,1 млн рублей.