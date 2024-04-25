Stellantis показал новый электрический кроссоверLeapmotor C16 для Китая

<p>На международном автосалоне в Пекине состоялся долгожданный дебют <strong>Leapmotor C16</strong>, нового электрического кроссовера от <strong>Stellantis</strong>. Эта модель, располагающаяся выше своего предшественника C10 в линейке компании, открывает новую главу в истории Stellantis благодаря использованию инновационно<strong>й 800-вольтовой электрической архитектуры,</strong> ускоряющей процесс зарядки.</p> <p>Leapmotor C16 продолжает традиции дизайна бренда с его характерными <strong>округлыми формами</strong> и современными светодиодными фарами, которые простираются вдоль всей передней части автомобиля, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-65543-stellantis-pokazal-svoj-novyj-krossover-sozdannyj-dlja-kitaja?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">SpeedMe.ru.</a> Дополнительную элегантность обеспечивают детализированные воздухозаборники и широкий, просторный салон, призванный удовлетворить потребности в <strong>комфорте </strong>на дороге.</p> <p>С точки зрения технологий, C16 устанавливает высокие стандарты благодаря внедрению <strong>радаров, лазерного лидара</strong> и множества <strong>видеокамер</strong>, что позволяет ему предложить передовые функции автономного вождения. Интерьер автомобиля предлагает шестиместное размещение, что делает его идеальным выбором для семейных поездок и длительных вояжей.</p> <p>В плане двигателя, Leapmotor C16 предлагает выбор между полностью электрическим вариантом и моделью с увеличенным запасом хода. Электрическая версия оснащена мощным мотором в <strong>290 л.с. </strong>и батареей из фосфато-железного лития, которая известна своей надежностью и долговечностью. Версия с увеличенным запасом хода комбинирует <strong>1.5-литровый бензиновый двигатель</strong> в 95 л.с., используемый для подзарядки батареи, с электромотором в<strong> 230 л.с.,</strong> обеспечивая эффективность и производительность.</p> <p>Ожидается, что продажи нового кроссовера Leapmotor C16 начнутся уже в <strong>июне 2024 года</strong>, что без сомнения вызовет большой интерес среди китайских покупателей и возможно станет значимым событием на мировом авторынке.</p>