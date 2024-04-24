Первые фото Chery Tiggo 6 для России

Chery планирует привезти в Россию новую модель - кроссовер Tiggo 6, первые фото которого сделал специальный корреспондент "РГ" в Пекине.

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Chery Tiggo 6 - экспортное название уже представленного на китайском рынке Chery eQ7. Длина автомобиля составляет 4675 мм, ширина равна 1910 мм, высота - 1660 мм, размер колесной базы - 2830 мм.

Кроссовер во всех представленных версиях оснащен электродвигателем мощностью 184 л.с. (225 Нм), установленным на задней оси. На выбор два варианта тяговой батареи: емкостью 53,87 и 67,12 кВт·ч. Запас хода кроссовера по оптимистичному китайскому циклу CLTC составляет 412 и 512 км соответственно.

Цены на Chery eQ7 - от 130 до 173 тысяч юаней (1,67-2,22 млн рублей). Это означает, что в России Tiggo 6 может стоить от 2,6 млн рублей за базовую версию.

Накануне стало известно, что Chery может привезти кроссовер iCar 03 в Россию под брендом Jaecoo.