«Автодор» повысил цены на проезд по платным дорогам

Госкомпания «Автодор» подняла тарифы за проезд по платным дорогам с 23 апреля. Как сообщает пресс-служба компании на официальном сайте, индексация в среднем составила 8%.

Индексация связана с инфляцией, а доходы от сбора платы направляются на содержание и ремонт дорог, а также возврат привлеченных ранее инвестиций. В «Автодоре» отметили, что в зависимости от участка, стоимость проезда останется на 25-50% ниже разрешенных предельных значений.

По информации «Коммерсанта», на отдельных участках цены выросли на 15-25%. В частности, на четверть вырос тариф на проезд на участках М-3 в Калужской области. Минимально цены выросли на М-12: на 7% на участке Москва — Электроугли и на 1-5% на остальных. Кроме того, на отрезках от Мурома, Владимира, Арзамаса до съезда на Иннополис цены снизились — на 0,2-3,6%.

Издание отмечает, что ранее «Автодор» провел аналитику экономики поездок на М-12 и представил «предложения по определению оптимальных тарифов». Такое поручение дал президент Владимир Путин.