Подтверждено: в России будет продаваться Wey 07

Как сообщает телеграм-канал No Limits со ссылкой на представителя китайского бренда Wey, запуск модели с индексом 07 состоится на российском рынке уже в этом году. Wey 07, разработанный концерном Great Wall, — это параллельный гибрид, у которого ДВС связан с колесами. Канал публикует фотографии новинки и заявляет, что большой шестиместный кроссовер будет конкурировать с Lixiang L9, который продается в России полуофициально.

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В Китае у модели две модификации. В первом случае в состав установки входит полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 154 лошадиные силы, которому помогает электромотор, и суммарно они выдают 330 сил. У топовой версии электромотора два, а пиковая отдача всех агрегатов — 517 сил. Заявленный общий запас хода достигает 1200 километров, а на чистом электричестве Wey 07 способен преодолеть расстояние в 153 или 180 километров по циклу WLTC.

© No Limits / t.me

© No Limits / t.me

© No Limits / t.me

На китайском рынке кроссовер предлагают за 273,8-308,8 тысячи юаней, что эквивалентно 3,52 и 3,97 миллиона рублей соответственно.

Что же касается российского рынка, то марка Wey у нас уже присутствует официально — в феврале в продажу поступила модель 05. В движение Wey 05 приводит 421-сильная бензин-электрическая установка, с места до «сотни» он разгоняется за пять секунд, а расход топлива составляет 7,7 литра на 100 километров. Стоит Wey 05 от 6,5 миллиона рублей. Логично предположить, что более крупный Wey 07 окажется еще дороже.

В начале весны появилась информация, что Wey готовит для России еще две модели: кроссовер и минивэн. Минивэн в арсенале у компании всего один, это Alpine, который ранее был замечен на территории тульского завода Haval (также входит в Great Wall). У Alpine есть семи- и шестиместная версии с несколькими вариантами гибридных силовых установок. Ну а еще один кроссовер, как нетрудно догадаться, это и есть 07 (он же Lanshan).