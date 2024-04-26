В Пекине показали кроссовер JAC X8, из которого сделают "Москвич 8"

На открывшемся автосалоне в Пекине состоялась презентация нового кроссовера JAC X8, который станет прообразом российского автомобиля «Москвич 8». Об этом сообщает «За рулем».

© Газета.Ru

Автомобили «Москвич 8» и JAC X8 не будут отличаться почти ничем, кроме логотипов и шильдиков. Единственный нюанс нового «трехрядника» для Китая заключается в том, что на втором ряду у него находится не сплошной трехместный диван, а два раздельных кресла. «Москвичу» же, скорее всего, достанется более привычная для россиян компоновка с диваном для трех человек.

JAC X8, как и «Москвич 8», представляет собой семиместный кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и семиступенчатый «робот».

Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее сообщалось, что начальная версия семиместного кроссовера «Москвич 8» будет стоить 2,5 млн рублей.