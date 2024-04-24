Рассекречен самый доступный кроссовер Jetour X50 для России

В преддверии Пекинского автосалона специальный корреспондент "РГ" сфотографировал кроссовер Jetour X50, который появится в России и может стать самой доступной моделью в линейке бренда.

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Jetour X50 - субкомпактный паркетник длиной 4397 мм и колесной базой 2601 мм. Это означает, что в России его ждет жесткая конкуренция с любимцем Geely Coolray, его копии первого поколения BelGee X50, Kaiyi X3 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, ну и, разумеется, "Москвичом 3", который после репозиционирования продается по более демократичной цене и наращивает темпы. В скором времени компанию пополнит еще один паркетник - GAC GS3.

Ожидаем, что Jetour X50 оснастят бензиновым двигателем Chery SQRE4T15C объемом 1.5 литра в паре с 6-ступенчатым преселективным "роботом" с двойным сцеплением. Традиционно для сегмента привод будет только передним.

В настоящее время самым доступным предложением Jetour в РФ является компактный кроссовер Dashing, который в базе оснащается 147-сильным 1.5 турбо и механической коробкой передач; цена - 2 489 900 рублей. Купить двухпедальный Dashing с роботом 6DCT можно начиная от 2 709 900 рублей. Недавно Dashing начали выпускать на "Автоторе".

Таким образом, исходя из позиционирования Jetour Dashing и ценовой политики конкурентов, Jetour X50 может стоить в России 2,3-2,5 млн рублей. Старт начала продаж запланирован на третий квартал.

Интересно, что в России может появиться модель, которая является "исходником" для X50 - Soueast DX5. Эта марка также подконтрольна Chery.