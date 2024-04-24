«Китайская Toyota» не планирует занимать бывший завод GM

В России появились сообщения, что представителей GAC якобы видели на заводе, некогда принадлежавшем концерну General Motors. Однако, как сообщает «Автоньюс», в ближайшее время китайский автопроизводитель не планирует организовывать локальное производство. Об этом изданию рассказал гендиректор компании Вэй Хайган.

Как отметил Вэй Хайган, в компании хотят заниматься локальным производством, но компании сейчас приходится учитывать международную обстановку и разные политические условия. Очевидно, что под этой расплывчатой формулировкой подразумевается опасность вторичных санкций.

«GAC — это глобальная компания и работает на разных рынках. Как осуществлять работу [в России], но при этом избежать неприятных последствий — об этом нужно думать. Мы надеемся на скорейшее решение всех вопросов, чтобы мы могли спокойно заниматься своей работой», — сказал господин Хайган.

В Москве начнут продавать GAC GS4 Max. Китайская марка GAC рассчитывает десятикратно нарастить своё присутствие на нашем рынке. В том числе за счёт расширения модельной линейки. Появления GAC GS4 Max стоит ожидать до конца 2024 года.