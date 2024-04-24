Минпромторг хочет маркировать моторное масло

В министерстве промышленности и торговли России подготовили проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных масел средствами идентификации. Нововведение должно помочь в борьбе с поддельными техническими жидкостями.

«Минпромторгом России подготовлен проект постановления правительства РФ "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей», — отметили в министерстве.

В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение в профильные ведомства. Одновременно вопрос прорабатывается с официальным оператором системы маркировки товаров и бизнес-сообществом.

Ранее с предложением ввести обязательную маркировку моторных масел выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, сегодня на рынок массово поступает контрафакт масел и запчастей, напрямую влияющих на безопасность.

В перспективе не исключено проведение эксперимента по маркировке свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления.