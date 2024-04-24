Цена российского автомобиля «Атом» превысит 3 млн рублей

Стоимость российского электромобиля «Атом» на сегодняшний день составляет 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко.

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«Представитель проекта Атом Анатолий Кияшко сказал, что по состоянию на сегодняшний день стоимость электромобиля Атом составляет «3 млн рублей плюс-минус немного». Но поскольку начало продаж Атома запланировано на 2025 год, то, возможно, цена изменится с поправкой на инфляцию», — говорится в сообщении.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года. По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого стало известно, что немецкая компания Mercedes-Benz представила электрическую версию своего внедорожника G-Class. Автомобиль оснащен четырехмоторной трансмиссией — по одному двигателю на каждое колесо. Суммарная отдача системы составляет 587 л.с. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.