Состоялся анонс гибридной модели Lada. Она уже в разработке
О гибридном автомобиле Lada в рамках проходящей конференции "Автонет" сообщил представитель АвтоВАЗа Александр Виноградов. Его слова приводит канал "Автопоток".
По словам Виноградова, АвтоВАЗ считает гибридные технологии более перспективными, чем полностью электрическую систему привода автомобилей.
Известно, что АвтоВАЗ приступил к разработке первого гибрида. Это будет полноприводный автомобиль, у которого колёса передней оси приводятся в движение ДВС, а задние - электромотором.
В современной истории АвтоВАЗа есть прототип подзаряжаемого гибрида. В октябре 2014 года компания сообщила, что заканчивает испытания гибридной Lada Granta, которая получилась примерно на 21% экономичнее обычной бензиновой "Гранты". На тестовом образце был установлен турбомотор мощностью 160 л.с., который планировался к серийному выпуску. Также к установке на гибриды рассматривались и другие вазовские двигатели.
Почему гибридная Lada Granta не появилась на рынке: АвтоВАЗ заявлял, что проект был чисто исследовательским, поставленные по нему цели достигнуты. Отмечалось, что решение по запуску таких машин будет приниматься в будущем исходя из маркетинговой стратегии компании и конъюнктуры рынка.