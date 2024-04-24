Состоялся анонс гибридной модели Lada. Она уже в разработке

О гибридном автомобиле Lada в рамках проходящей конференции "Автонет" сообщил представитель АвтоВАЗа Александр Виноградов. Его слова приводит канал "Автопоток".

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По словам Виноградова, АвтоВАЗ считает гибридные технологии более перспективными, чем полностью электрическую систему привода автомобилей.

Известно, что АвтоВАЗ приступил к разработке первого гибрида. Это будет полноприводный автомобиль, у которого колёса передней оси приводятся в движение ДВС, а задние - электромотором.

В современной истории АвтоВАЗа есть прототип подзаряжаемого гибрида. В октябре 2014 года компания сообщила, что заканчивает испытания гибридной Lada Granta, которая получилась примерно на 21% экономичнее обычной бензиновой "Гранты". На тестовом образце был установлен турбомотор мощностью 160 л.с., который планировался к серийному выпуску. Также к установке на гибриды рассматривались и другие вазовские двигатели.

Почему гибридная Lada Granta не появилась на рынке: АвтоВАЗ заявлял, что проект был чисто исследовательским, поставленные по нему цели достигнуты. Отмечалось, что решение по запуску таких машин будет приниматься в будущем исходя из маркетинговой стратегии компании и конъюнктуры рынка.