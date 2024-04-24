Европейский Mitsubishi ASX обновился следом за исходным кроссовером Renault

Как и донорскому «французу», паркетнику японской марки переделали переднюю часть, обновки есть и в салоне. Технику реформы не затронули.

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В опубликованной четыре года назад стратегии развития альянса Renault-Nissan-Mitsubishi бренду с тремя бриллиантами, по сути, было предписано свернуть деятельность в Европе. Однако затем планы скорректировали – Mitsubishi оставили на «старосветском» рынке. Вот только оригинальные новые модели бренда этому региону не положены: там решено продавать переделанные Renault. Так на свет появился паркетник Mitsubishi ASX «второго поколения», то есть перелицованный Renault Captur (не путать с почившим российским Каптюром). В начале апреля текущего года «француз» пережил рестайлинг. Ну а теперь пришла очередь европейского «второго» ASX.

Если прежде паркетник Mitsubishi внешне отличался от Captur лишь декором радиаторной решетки (и эмблемой, конечно), то сейчас в плане дизайна модели развели между собой чуть больше. Так, у Mitsubishi ASX своя решетка, плюс переделан передний бампер. Фары и светодиодные секции ходовых огней перешли с обновленного Captur, но при этом нижняя часть ДХО «японца» оформлена в виде раздельных полосок, тогда как у «француза» она сплошная. Как и в случае с реношным кроссовером, у задних фонарей ASX подретушировали рисунок. «Нарост» на багажной двери никуда не делся – это камера, которая у донорского Renault Captur спрятана в эмблему.

Паркетнику Mitsubishi также достались новые 18-дюймовые диски.

Внутри Mitsubishi ASX по-прежнему повторяет Captur. В салоне установили более крупный вертикальный планшет мультимедиа-системы (диагональю 10,4 дюйма против 9,3 дюйма у дореформенного кросса). От трех шайб, отвечающих за «климат», отказались: настройки вшиты в экран, при этом под ним есть ряд физических «горячих» клавиш. В списке оборудования еще значатся виртуальная приборка (7 или 10 дюймов), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Техника такая же, как у Renault Captur, ее реформы после рестайлинга не затронули. Базовый Mitsubishi ASX имеет бензиновую «турботройку» 1.0 (91 л.с.) и шестиступенчатую «механику». Далее идет «мягкогибридная» версия, такой кроссовер оснащен «турбочетверкой» 1.3 в сочетании с 12-вольтовым стартер-генератором: на модели с МКП мотор выдает 140 л.с., с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – 158 л.с. Полноценный гибрид Mitsubishi ASX HEV (без возможности зарядки от электросети) имеет «атмосферник» 1.6 и батарею емкостью 1,3 кВт*ч, максимальная отдача этого варианта – 145 л.с. А вот подзаряжаемый гибрид PHEV с тем же 1.6 из гаммы ASX убрали (Captur такой версии давно лишен).

Кроссоверы-близнецы производят на испанском заводе. Продажи обновленного Mitsubishi ASX стартуют в Европе летом, цены пока не объявлены. Рестайлинговый Renault Captur во Франции, например, обойдется минимум в 24 900 евро, и почти столько же там просят за базовый дореформенный ASX.

Напомним, сегодня в европейскую линейку Mitsubishi входит еще один клон французского бренда – компактный хэтчбек Colt, то есть перелицованный Renault Clio. Пятидверка японской марки изначально сделана на базе рестайлинговой модели, так что ее обновлять в ближайшее время не будут. Между тем в конце прошлого года Mitsubishi анонсировала третью «совместную» модель: судя по всему, к премьере готовится переделанный Renault Scenic.