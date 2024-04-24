Российский автопроизводитель АвтоВАЗ ведет разработку гибридного полноприводного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на представителя предприятия Александра Виноградова. Российская газета

«Только что на конференции Автонет представитель АвтоВАЗ Александр Виноградов сообщил, что компания в гибридных технологиях видит большую перспективу, нежели в чисто электрических. Прототип гибридомобиля уже разрабатывается. Это будет полноприводник, в котором передняя ось приводится от ДВС, а задняя — электродвигателем», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ впервые представит новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года. ТАСС