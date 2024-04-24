Эксперт объяснил, как действовать при обнаружении чужого авто на парковочном месте

Автомобилист может предпринять некоторые шаги в том случае, если на его машино-месте обнаружился чужой автомобиль. Об этом сообщает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на экспертов.

Прежде всего, как заявил юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков, следует установить информационные таблички о том, что это частная собственность. После этого согласовывается с муниципалитетом установка знака ПДД, запрещающего парковку на месте водителя, отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что после обнаружения нарушения ПДД целесообразно вызывать наряд ДПС и эвакуатор. Так, правонарушитель будет привлечен к административной ответственности, а его транспортное средство (ТС) будет эвакуировано на штрафстоянку, добавил специалист.

Он также советует установить видеокамеру и по всем выявленным случаям правонарушения отправлять заявления в ГИБДД с видеофиксацией административного правонарушения.

Колпаков считает, что механическое ограничение доступа посторонних лиц к парковочному месту является хорошим способом защитить свою парковочную собственность. Речь идет об установке блокиратора, отметил он.

Ранее сообщалось, что, по данным Росреестра, средняя стоимость машино-места на рынке нежилой недвижимости Москвы составила 3,31 млн рублей по итогам I квартала 2024 года. Это на 24,9% больше, чем в IV квартале прошлого года (2,65 млн рублей).