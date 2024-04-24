Состоялся первый показ электрической Mazda6

Тизерной эпопеи Changan и Mazda пришёл конец: накануне мировой премьеры облик электрического седана - бездымной альтернативы Mazda6 - был рассекречен на подмостках Пекинского автосалона.

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Кроме того, что был раскрыт облик новой модели, стало понятно, какое из двух зарегистрированных "Маздой" названий, было выбрано для электроседана: EZ-6.

Фамильный дизайн марки был сохранён, в частности, за счёт формы оптики и решётки радиатора. Решётка стала "глухой", рисунок как бы нарисован на этой панели, но пока не понятно - подсвечиваются ли эти элементы. Фары лишились привычной линзы по центру, а за счёт L-образных секций "взгляд" получился более хищным. Ручки дверей сделали выдвижными.

Как выглядит автомобиль сзади, пока известно из тизера: фонари соединены между собой, а по центру крышки багажника присутствует надпись "Mazda".

В основе новой "Мазды" лежит платформа Changan EPA, которая будет использована ещё для нескольких моделей, планируемых к выходу компаниями.

На прошлой неделе Mazda представила большой кроссовер CX-80.