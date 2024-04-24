Повторные штрафы за неоплату парковки хотят запретить

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму главой комитета по труду Ярославом Ниловым (ЛДПР). Документ размещён в думской базе данных.

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С законопроектом, призванным ввести запрет на повторные штрафы за неоплату парковки в течение суток, ознакомилось агентство «Прайм». По данным источника, в пояснительной записке к документу говорится, что не всегда оштрафованным водителям удаётся доказать свою правоту: некоторые оплачивают штраф, но административное делопроизводство не переходит в разряд оконченных.

«Автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда могут быть привлечены к административной ответственности за неоплату платной городской парковки неоднократно в течение дня. Должно быть исключено повторное привлечение владельца транспортного средства к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение суток с момента совершения первого правонарушения», – уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, напомним, стало известно, что цены на парковку в новостройках Москвы выросли до 20 млн рублей. Застройщики сообщают об ажиотажном спросе на машиноместа.