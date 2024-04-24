Xiaomi назвала объем заказов на электрокар SU7

Китайская компания Xiaomi уже получила более 70 тысяч заказов на новинку — электромобиль SU7. Об этом заявил гендиректор компании Лэй Цзюнь, пишет U.S.News.

Ранее корпорация опубликовала видео, на котором директор Xiaomi Лэй Цзюнь лично провел «распаковку» первого электромобиля компании — SU7 Max. В ролике он открыл дверь с помощью NFC-чипа, прислонив часы к машине. Электромобиль после этого сразу применил настройки для конкретного водителя. Также после открытия сработал доводчик водительской двери. Цена новинки держалась в секрете и была объявлена на презентации машины, которая состоялась 28 марта, она составила 215 900 юаней (почти 3 млн рублей).

В компании сообщили, что за четыре минуты с начала презентации было продано 10 тысяч новых электрокаров SU7, а в последующие три минуты это количество удвоилось.

Аналитики отмечают, что Xiaomi вышла на рынок электромобилей с привлекательной ценой, которая на 4 000 долларов дешевле, чем продается в Китае базовая модель Tesla Model 3.

Xiaomi, которая известна как крупный и успешный производитель смартфонов, планирует поставить более 100 тысяч SU7 в этом году. При этом в компании пока не ожидают высокой прибыли от нового для нее направления.

«С такими дорогими поставщиками и такими дорогими деталями валовая прибыль не будет очень высокой. По моим оценкам, она составит около 5-10%», — пояснил Лэй Цзюнь, подчеркнув, что Xiaomi обсуждает увеличение производственных мощностей и дальнейшую поддержку затрат со стороны поставщиков.

По оценке аналитиков Citi, Xiaomi выйдет на безубыточный уровень в производстве автомобилей, когда ее годовые поставки достигнут 300-400 тысяч. Tesla в 2023 году продала в Китае свыше 600 тысяч машин, Li Auto — 376 тысяч, Nio — чуть более 160 тысяч, пишет «Интерфакс».