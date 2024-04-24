В 2025 году BMW представит обновленный iX мощностью 650 л.с.

В 2025 году BMW iX, уже известный своим инновационным подходом к дизайну и производительности, получит значительные обновления. Недавно замеченный в Европе прототип нового BMW iX демонстрирует минимальные изменения в дизайне, которые приближают его к классическим линиям BMW, несмотря на ограниченный объем изменений. По данным 32cars.ru, обновления коснутся внешнего вида: новые фары получат наклонные дневные ходовые огни в стиле концепта Neue Klasse X, сохраняя при этом базовые корпуса фар для контроля затрат. Эти изменения заложат основу для дизайнерского языка будущих моделей BMW, начиная с X3.

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На задней части автомобиля текущие прозрачные линзы фонарей заменены на красную тонировку, добавляя характер и узнаваемость, особенно в серых оттенках кузова. Эти небольшие, но эффектные изменения спроектированы для повышения привлекательности модели на рынке.

По информации от надежных источников, модель iX xDrive50 будет заменена на более мощную iX xDrive60 с увеличением мощности с 516 до 535 л.с. Тем временем, версия M60 xDrive сменится на M70 xDrive, предлагая мощность до 650 л.с. Дополнительно, решетка получит подсветку Iconic Glow, создающую уникальный ночной силуэт. Ожидается, что запас хода автомобиля также увеличится, и будут внесены некоторые улучшения в интерьер, что сделает новый BMW iX еще более желанным среди любителей электрических кроссоверов.

Новый BMW iX поступит в продажу в марте 2025 года и останется в линейке производителя до середины 2028 года, предлагая обновленный опыт вождения на фоне растущей популярности электромобилей.