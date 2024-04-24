У Lamborghini появился 800-сильный гибридный кроссовер

Компания Lamborghini представила первый в своей истории гибридный кроссовер. Новинка называется Urus SE. От обычного «Уруса» она отличается не только дизайном, но и силовой установкой, в состав которой входят двигатель V8 4.0 и встроенный в коробку передач электромотор. Пиковая отдача Urus SE составляет 800 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента — больше, чем у Urus Performante. Однако в разгоне до ста гибрид ему уступает: 3,4 секунды против 3,3. Максималка, правда, больше — 312 километров в час.

© Motor.ru

В преддверии Auto China Beijing 2024 концерн Volkswagen Group провел специальное мероприятие для прессы, где показала свою главную новинку — гибридный Lamborghini Urus SE. Его легко отличить от Urus S и Urus Performante, хотя двигатель тут прежний — «битурбовосьмёрка» 4.0, настроенная на отдачу 620 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Помогает ДВС интегрированный в восьмидиапазонный автомат электромотор (192 л.с., 483 Нм), поэтому комбинированная отдача достигает 800 сил и 950 Нм.

Правда, на динамике такая существенная прибавка практически не отразилась. Гибридный Urus SE лишь на 0,1 секунды быстрее Urus S (3,4 c вместо 3,5) в разгоне до ста и на 1,3 секунды — при ускорении с нуля до 200 километров в час (11,2 с против 12,5). Максимальная скорость — 312 километров в час, тогда как у Urus S ограничитель срабатывает на 305. Зато гибрид выбрасывает в воздух на 80 процентов меньше вредных веществ и без запуска ДВС проезжает около 60 километров. Тяговая батарея размещена в подполе багажника и имеет емкость 25,9 киловатт-часа.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Силовая установка Urus SE может работать в 11 режимах — такое количество получают путем комбинирования шести штатных профилей и четырех так называемых Electric Performance Strategies (стратегий электрической производительности): EV Drive, Hybrid, Performance и Recharge. От выбора режима зависит дорожный просвет, который регулируется в диапазоне 15—75 миллиметров. Разумеется, вся мехатроника на Urus SE перекалибрована с учетом новых вводных, а разница между пресетами сделана более явной.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Не удивительно и то, что гибридная надстройка потребовала кардинального пересмотра аэродинамики. На Urus SE на 15 процентов улучшилось охлаждение моторного отсека, а задний спойлер и диффузор на высоких скоростях генерируют на 35 процентов больше прижима, чем у Urus S. Что экстерьер, что интерьер оформлены с оглядкой на Revuelto, но имеются в виду не прямые заимствования, а, скорее, стилистические концепции. Кстати, фары у Urus SE тоже новые, с матричным дальним светом и ходовыми огнями в виде хвоста быка на фирменном логотипе.