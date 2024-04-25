В столице Китая открывается международный автосалон

После четырехлетнего перерыва в столице КНР открывается Пекинский автосалон. Если раньше многие и не считали выставку Auto China аналогом Женевы, Франкфурта, Нью-Йорка или Детройта, то в 2024 году ситуация изменилась кардинально. Теперь это крупнейшее в мире автошоу, на котором представят свои новинки ведущие производители планеты. Мероприятие посетят и журналисты из разных уголков света, в их числе корреспондент "Российской газеты".

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С 25 апреля по 4 мая в выставке примут участие две тысячи компаний - как производители автомобилей, так и поставщики комплектующих и разработчики программного обеспечения. Совсем скоро многие новинки, которые будут представлены на выставке, доберутся и до России. И в этом нет ничего удивительного. После ухода западных автомобильных компаний в 2022 году из РФ их место заняли именно марки из КНР.

В Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) не так давно заявили, что отечественный авторынок в настоящее время на 56% состоит из машин китайского производства. И до конца года эта цифра может увеличиться до 60%. Сейчас в России представлено 57 китайских брендов. Потому именно автосалоны, которые проходят в Поднебесной, и станут главными поставщиками новостей для россиян.

Новинки покажут как уже известные бренды - Haval, Hongqi, Li Auto, Tank, Zeekr, так и новые не известные в РФ марки - например, Denza, Jiyue, Neta

Как отмечает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, моторшоу в Пекине интересно с двух сторон.

"С одной - производители КНР продемонстрируют свое видение развития технологий мобильности, достижения в модельных премьерах и используют площадку для показа обновления текущих моделей. С другой - это возможность для западных брендов напоминать о себе на одном из приоритетных рынков по объемам продаж", - говорит он.

Denza Z9 GT должен составить конкуренцию Porsche Panamera.

"Новинки покажут как уже известные бренды (Haval, Hongqi, Li Auto, Tank, Zeekr и другие), так и новые не известные в РФ марки (например, Denza, Jiyue, Neta). Учитывая налаженные пути поставок автомобилей из Китая в Россию, появление новинок будет зависеть и от коммерческих планов дистрибьюторов, и от заинтересованности самих покупателей. Ведь сейчас практически любую приглянувшуюся модель можно привезти под заказ", - добавляет Давиденко.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов напоминает, что последний пекинский автосалон посетили более 820 тыс. человек, а в этом году свои новинки здесь представят не только местные производители, но и автогиганты вроде BMW, Mercedes-Benz и Lamborghini.

"Например, Volkswagen представит неназванный пока концепт-кар, а BMW покажет обновленный электромобиль i4 и полностью новый электрический кроссовер Mini Aceman. Некоторые машины, представленные на автосалоне в Пекине, появятся и в России. К примеру, уже точно известно, что это будет Haval H6, возможно, минивэн от бренда Exeed - E08", - говорит Тузов.

Обозреватель портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев отмечает, что из-за своего масштаба автосалоны КНР уже давно приняли международный статус. В павильонах выставок показывают свои разработки европейские, японские, корейские и американские бренды.

"Наблюдая за Пекинским автосалоном, неискушенный автомобилист сможет понять основные тренды индустрии и увидеть новые модели, ряд которых может появиться и в России. Особое внимание стоит уделить компаниям Great Wall Motor, Chery Group и Geely, которые ведут активную деятельность в России", - рассказывает он.

По его словам, главным трендом выставки станут гибридные и электрические модели.

"Эксперты прогнозируют, что к концу этого года доля автомобилей на новых источниках энергии в КНР составит 50%. Машины исключительно с ДВС на территории Поднебесной вымирают. Эту тенденцию еще раз подчеркнет и Пекинский автосалон. Около половины представленных там моделей окажутся гибридными или электрическими", - отмечает он. С ним согласен и Максим Давиденко. "Автомобили на электротяге будут хедлайнерами автосалона. Учитывая, что в Китае активнее всего развивается доля электромобилей и марка BYD, которая с недавних пор активно соперничает с Tesla за лидерство в сегменте. Акцента добавят и специализированные стенды производителей оборудования для зарядки и обслуживания электромобилей, батарей, систем автономного вождения и телематики. Также интересны и функции connectivity ("подключенности"), которые позволяют автомобилю получать данные от мобильных сетей 5G и при помощи Wi-Fi", - говорит он.

А вот Алексей Тузов хоть и признает электрификацию транспорта, уверен, что для российских автомобилистов такие модели пока не являются приоритетным видом личного транспорта, поэтому их доля на отечественном рынке по-прежнему мала - по итогам реализации автомобилей за первый квартал электромобили составили только 1,78% от общего количества сделок.

Автоэксперт Егор Васильев, который не так давно посетил Гуанчжоу, отмечает, что в плане новых технологий Китай продвинулся настолько далеко, что нам иногда даже сложно представить весь масштаб предлагаемых технологий.

По его словам, в китайском представлении автомобиль уже не является самостоятельным транспортным средством.