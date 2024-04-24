Дебютировал субкомпакт MINI Aceman

MINI представила маленький электрический кроссовер Aceman. Его будут выпускать в Китае, на одной линии с Cooper. Aceman, при его малых габаритах, отличится просторным салоном и получит две модификации, обе — с одним электромотором на передней оси. На одной зарядке новинка сможет проезжать до 400 километров, удивит драйверским характером и первым для MINI полноценным голосовым помощником. Старт продаж Aceman в Европе запланирован на осень этого года.

© Motor.ru

Кроссовер MINI Aceman — первая попытка марки выйти в премиальный субкомпактный сегмент. При длине чуть более четырех метров новинка предлагает просторный салон для пятерых и вместительный багажник, объем которого варьируется от 300 до 1005 литров. В модельном ряду MINI кроссовер расположится между Cooper и Countryman. Выпускать его будут в Китае, причем только с электрическими силовыми установками.

Начальный MINI Aceman E получит передний электромотор мощностью 184 лошадиные силы и 290 Нм крутящего момента и сможет разгоняться до «сотни» за 7,9 секунды. Батарея емкостью 42,5 киловатт-часа обеспечит 310 километров хода по циклу WLTP. Старшему Aceman SE достанется силовой блок с отдачей 218 сил и 310 Нм, а также батарея на 54,2 киловатт-часа. С нуля до сотни такой электрокар сможет ускоряться за 7,1 секунды и проезжать без подзарядки до 406 километров.

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

Aceman поддерживает зарядку переменным током с мощностью 11 киловатт либо постоянным с мощностью 75/95 киловатт в зависимости от модификации. В подвеске кроссовера используются жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, а в рулевом механизме — короткая рулевая рейка, чтобы создать эффект езды на карте. Минималистичный дизайн соседствует с таким же внутренним убранством, которое спроектировано в лучших традициях Алека Иссигониса, автора оригинального MINI.

© MINI

© MINI

© MINI

На передней панели Aceman размещена круглая OLED-«тарелка» диаметром 240 миллиметров. Мультимедиа работает под управлением MINI Operating System 9 и впервые оснащена полноценным голосовым помощником. Он может обучаться на ежедневных диалогах и выполнять рутинные задачи. Как и на Cooper, тут также есть переключатель режимов MINI Experience со световой проекцией на переднюю панель и восемью предустановленными профилями. На выбор будут предложены четыре уровня оснащения: Essential, Classic, Favoured и спортивный JCW.