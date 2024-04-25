На бывшем российском заводе Ford провели модернизацию

В первую очередь инженерами предприятия были модернизированы хангеры — это подвесное оборудование для перемещения кузовов по линии шасси. Как объяснил начальник отдела по ремонту и обслуживанию оборудования цеха сборки «Соллерс Алабуга» Александр Санин, по сборочному конвеуеру теперь могут одновременно идти автомобили разных типов.

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Также была повышена эффективность сварочного производства, что позволило оптимизировать численность персонала, ускорить темп линии и улучшить эргономику. На станции сварки перегородки салона оборудован пневматический лифт: он позволяет закладывать (и снимать) детали весом более 20 кг.

На линии основания кузова, где производится сварка верхней крышки лонжеронов кузова, появилась новая станция, которая имеет возможность разворачивать лонжерон на 180 градусов. В процессе сварки боковин переворот готовых внутренних панелей теперь выполняет специальный механизм.

Между тем, линейка лёгких грузовиков «Компас» расширится до пяти моделей. В течение 2024 года челнинский автопроизводитель планирует начать выпуск лёгкого коммерческого грузовика «Компас 3». Эта машина станет заключительной во всей серии «Компасов».