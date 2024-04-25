Состоялась презентация кроссоверов Nissan, которые заменят X-Trail

На открывшемся автосалоне в Пекине компания Nissan презентовала четыре концепт-кара: два кроссовера и два седана. В будущем они воплотятся в серийном виде и будут выпускаться совместно с Dongfeng.

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Кроссоверы Nissan Epic (розовый на фото) и Era (синий), как предполагаются, заменят собой X-Trail. По крайней мере, станут его альтернативой. Epic описывается как электрический кроссовер, идеально подходящий как для вылазок на природу, так и для городских вояжей. Заявлена функция автономного вождения и система обратной зарядки - когда автомобиль выступает в роли power-банка или генератора.

Nissan Era - подзаряжаемый гибрид, адресованный тем, кто преимущественно курсирует по городу, а также молодым бизнесменам, для которых автомобиль становится вторым домом. В списке опций: активная пневма, система полного привода у-4orce, анатомичные сиденья с эффектом невесомости.

Аналогично обстоит дело с седанами. Nissan Epoch - электрическая модель для города и пригорода, Nissan Evo - гибрид для семейных. Оба оснащены модулями с искусственным интеллектом для развлечения и упрощения составления маршрутов.

В Nissan заявили, что будут придерживаться принципа "в Китае, для Китая". Аналогичная позиция у Volkswagen, который накануне рассекретил кроссовер ID. Code.