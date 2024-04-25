В России запущен серийный выпуск автопилотов для сельхозтехники

Группа компаний «Итэлма» планирует произвести 4 000 комплектов на заводе в Москве до конца 2024 года. Отечественные системы автономного вождения в электрическом и гидравлическом исполнении адаптированы под использование на любой технике.

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О запуске серийного производства систем автономного вождения для сельхозтехники группой компаний «Итэлма» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на релиз компании. По данным источника, выпускаемая продукция начнёт применяться уже в ходе посевной текущего года. Автопилоты выпускаются как в электрическом, так и в гидравлическом исполнении. Продукция адаптирована под любую технику – от малых многофункциональных тракторов, опрыскивателей и комбайнов до тракторов больших классов.

В компании подчеркнули, что применение автопилота позволяет увеличить производительность сельхозработ в среднем на четверть. Электроника самостоятельно поддерживает нужный курс движения и обеспечивает предсказуемое поведение машины на неровном ландшафте. Оператор выполняет контроль за действиями техники. Машина продолжает двигаться по курсу даже при кратковременной потере сигнала от спутника или базовой станции RTK.

Коммерческий директор «Итэлма системы позиционирования» Денис Дудкин отметил, что автопилот является полностью российской разработкой, созданной на базе санкционно-стойких компонентов.

Ранее, напомним, стало известно, что в Канаде превентивно запретили использовать автомобили с автопилотом. Даже при выключенных системах ездить на автономных машинах нельзя.