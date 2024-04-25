У «китайского Хаммера» M-Hero появилась экстремальная версия M-Hunter

На автосалоне, проходящим в эти дни в Пекине, состоялась премьера новой модели марки Mengshi — M-Hunter. Новинка, отдалённо напоминающая Brabus 900 Crawler, дебютировала в статусе концепта, однако в будущем будет выпущена ограниченная серия таких машин. В Mengshi обещают «впечатляющий дорожный просвет и рекордные углы въезда и съезда», при этом точные параметры не приводятся.

© Motor.ru

Из официального релиза следует, что M-Hunter приводят в движение четыре электромотора — логично предположить, что четырехмоторная силовая установка была позаимствована у M-Hero. На последнем суммарная отдача агрегатов достигает 1088 лошадиных сил. Также заявлено, что M-Hunter обут в огромные внедорожные шины с выраженным протектором для лучшего сцепления с грунтом.

© Mengshi (Dongfeng)

© Mengshi (Dongfeng)

© Mengshi (Dongfeng)

У внедорожника трубчатый каркас, который позволил снизить снаряженную массу, а в отделке используется углеродное волокно. На переднем бампере установлена стальная защитная пластина, под которой расположена лебедка с тяговым усилием до 5,7 тонны.

В Mengshi считают, что M-Hunter может стать одним из самых дорогих внедорожников в мире. Для сравнения, Brabus 900 Crawler, который был выпущен в количестве 15 штук, стоит 945 тысяч долларов, что эквивалентно 88 миллионам рублей.

Вряд ли тираж Mengshi M-Hunter будет сильно больше. В компании рассчитывают выпустить маленькую партию машин для коллекционеров, истинных ценителей и влиятельных персон.

Тем временем в России в свободной продаже представлена другая модель Mengshi — M-Hero, которая поступила в продажу в начале этого года и получила прозвище «китайский Hummer» за схожий угловатый дизайн кузова. Стоит 816-сильный гибридный внедорожник 16 миллионов рублей.