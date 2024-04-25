Chery iCar 03, который может добраться до России, получил внедорожную версию

На стартовавшем сегодня Пекинском автосалоне Chery представила iCar 03T — новую версию кроссовера iCar 03, который недавно вышел на рынок Китая. У нее еще более брутальная внешность и улучшенные за счет различных доработок «оффроудные» способности. Однако исключительно полноприводным такой вариант не будет: как и обычный 03, 03T будут выпускать с одним либо двумя моторами.

© Motor.ru

Chery iCar 03T достались массивные бамперы и новые колесные арки, скрывающие более крупные черные колесные диски во внедорожных шинах. Капот стал более рельефным, а на крыше виден экспедиционный багажник с тонкой светодиодной «люстрой».

За счет новых кузовных деталей кроссовер слегка подрос в габаритах, однако главное изменение — увеличенный до 200 миллиметров клиренс (у обычного 03 он равен 170 миллиметрам). Углы въезда и съезда составляют 28 и 31 градус соответственно.

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

Об обновлениях подвески не говорится. У стандартного 03 спереди стойки McPherson спереди, а сзади — многорычажка.

В моторной гамме тоже обошлось без изменений: базовый 03T получит один электромотор мощностью 184 лошадиные силы (220 Нм крутящего момента) и задний привод. Полноприводную версию предложат с двумя двигателями общей отдачей 279 сил (385 Нм). Такой кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час за 6,5 секунды и может проезжать без подзарядки 500 километров.

О перспективах 03Т пока неизвестно, но стандартный 03 имеет шансы появиться в России. Сообщалось, что Chery рассматривает возможность запустить продажи электрокара в РФ в 2025 году под маркой Jaecoo. В Китае кроссовер стоит 109,8 тысячи юаней, или 1,4 миллиона рублей.