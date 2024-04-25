Toyota продала рекордное число автомобилей за финансовый год
Компании Toyota Motor впервые удалось за один финансовый год продать более 10 миллионов автомобилей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные автоконцерна.
Как отмечается, речь идет о реализации машин по всему миру. Уточняется, что в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года (2023-2024 финансовый год) производитель продал 10,309 миллиона автомобилей Toyota и Lexus. Данный уровень на 7,3% превышает показатель 2022 года и является максимумом.
Такая динамика наблюдается в связи с увеличением спроса в ряде стран. Так, интерес к автомобилям бренда подскочил в Европе и США. За пределами Японии компания смогла реализовать 8, 78 миллиона автомобилей, что на 7% больше, чем в 2022-2023 финансовом году. Внутри Японии продажи также продемонстрировали рост — на 8, 7%, до 1, 53 миллиона единиц.
Ранее сообщалось, что в США начали продавать новую Toyota Camry 2025 модельного года. Минимальная цена машины составляет $29 495 (2,8 млн рублей). Указанная стоимость на $2 тыс. превышает цену старой базовой Camry. Вместе с тем стандартная комплектация включает в себя гибридную силовую установку. За модель SE AWD с пакетом Premium Plus и двухцветной окраской будет необходимо отдать порядка $42 220 (4 млн рублей).