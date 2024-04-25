Полный привод и пневма: Chery рассказала о новом седане Exlantix ES для России

Exlantix - новый суббренд Chery, под которым в России в этом году выйдут две модели: четырехдверное купе ES и кроссовер ET. Первенцем станет Exlantix ES, запланированный на лето.

© Российская Газета

Chery рассказала о силовой установке новинки. Exlantix ES доберется до нашего рынка с топовой двухмоторной системой мощностью 480 л.с. и крутящим моментом 660 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 секунды.

Электрическая архитектура на уровне лидеров мирового автомобилестроения - 800-вольтная. За 15 минут на терминалах Fast Charge и Ultra Charge батарея емкостью 82 кВт·ч заряжается за 15 минут. Заявленный запас хода на одной зарядке 530 км.

Exlantix ES оснащен интеллектуальной пневматической подвеской IAS и амортизаторами с технологией CDC, а также 30-ю ассистентами ADAS.

Ранее "РГ" рассказывала подробности о салоне и комплектациях Exlantix ES.

В КНР Exlantix ES продается под брендом Exeed. Модель с указанными характеристиками стоит 320-340 тысяч юаней. Это означает, что в России цена на электрокар составит 7-7,5 млн рублей. Для сравнения. Xiaomi SU7, который по-прежнему вызывает у публики ажиотаж, стоит дешевле: 216-300 тысяч юаней. В России у Exlantix ES будет один официальный конкурент - седан Voyah Passion, который стоит от 7 млн рублей.