Состоялся выпуск новых Mazda6 без ДВС и кроссовера Arata

На автосалоне в Пекине состоялась премьера новых моделей Mazda с буквенным индексом EZ. Он указывает, что компания встала на путь электрификации. Догнать конкурентов японцам помогут китайские коллеги из Changan.

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Mazda EZ-6 - готовый к запуску электрифицированный седан - будут гибрид и BEV, который является преемником Mazda6. Панихиду "шестерке" пока не справляем, но морально готовимся, что с ней придется попрощаться.

В основе новинки лежит Changan Shenlan/Deepal/Deep Blue SL03. Mazda EZ-6 имеет длину 4921 мм, ширину 1890 мм и высоту 1485 мм. То есть "японец" получился на 101 мм длиннее и на 5 мм выше исходной модели. База у них одинаковая - 2900 мм.

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Технические характеристики пока не обнародованы, за исключением запаса хода: батарейный EZ-6 проезжает 600 км, запас хода гибрида превысит 1000 км. Каким будет установка у электрического варианта, наверное, можно понять, взглянув на донорский Changan, который доступен с заднеприводной компоновкой: мотором мощностью 218 л.с. и аккумулятором 58 кВт·ч и мотором на 258 л.с., а также батареей емкостью 78 кВт∙ч.

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По обещаниям Changan, Shenlan SL03 получит установку типа последовательный гибрид, в котором 95-сильный ДВС объемом 1.5 литра будет выступать лишь в качестве генератора и не имеет физической связи с колесами.

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Ключевые особенности салона: минимализм, отсутствие аналоговых кнопок управления, приборная панель на дисплее 10,2 дюйма, планшет на центральной консоли с диагональю тачскрина 14,6 дюйма.

Вторая новинка - концептуальный кроссовер Mazda Arata, который будет выпущен на рынок как EZ-60 с чисто электрической трансмиссией.

EZ-6 появится в продаже до конца 2024 года, Mazda Arata станет серийным ближе к концу 2025 года.