Скорость самокатов предложено ограничить на уровне производителя

С соответствующей идеей выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Также она предложила сделать электросамокаты слышимыми и оснастить СИМ номерами.

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В беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая напомнила, что за использование электросамокатов несовершеннолетними отвечают те, кто передал в их руки технику, или родители. «Если самокат взял в прокат взрослый человек, передал управление им ребёнку и это установили и доказали, то должен назначаться штраф, а профиль такого пользователя сервис должен заблокировать», – уточнила Татьяна Буцкая.

Эксперт предложила сделать электросамокаты слышимыми во время движения. Сейчас они передвигаются практически бесшумно и создают опасность для пешеходов. Также, по мнению Буцкой, следует ограничить скорость передвижения электросамокатов на заводском уровне. Правило о низкой скорости должно действовать для всех СИМ – как прокатных, так и частных.

Поддержала Буцкая и установку на СИМ номеров, а также использование искусственного интеллекта для ловли нарушителей и введение новых штрафов.

Ранее выяснилось, что в большинстве ДТП с электросамокатами виновата инфраструктура. Городам нужно больше велодорожек.