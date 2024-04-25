Сотрудник автосалона разбил редчайшую Ferrari F40

Молодой сотрудник попал в аварию на редчайшей Ferrari F40, когда перегонял машину в автосалон в Германии. Об этом пишет издание motor1.com.

24-летний сотрудник салона налетел на стену туннеля Энгельберг недалеко от Штутгарта. В результате аварии машина получила повреждения в передней части. У редкого автомобиля оказался оторван капот, а также был поврежден передний бампер.

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В полиции отметили, что пока неясно, стало ли причиной аварии превышение скорости или технический дефект. Прибывшие на место врачи доставили водителя в больницу для обследования.

При этом представитель компании Mechatronik Паскаль Стивен сообщил, что водитель в результате аварии не пострадал.

Машина была снята с продажи на сайте Mechatronik. Первоначально автомобиль был выставлен там по цене 3,2 миллиона долларов. Отмечалось, что его пробег составлял на момент публикации объявления 13 110 миль (21 098 км).

Ferrari F40 впервые был показан в 1987 году. Он был создан в честь 40-летия компании, оснащен 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и пятиступенчатой механической коробкой передач. Эта машина стала последним автомобилем, одобренным лично Энцо Феррари. Всего с конвейера сошло 1315 Ferrari F40, и неясно, сколько их осталось на сегодняшний день.

Ранее на аукционе RM Sotheby's был продан за 1 875 000 долларов остов автомобиля Ferrari 500 Mondial, выпущенного в 1954 году. Покупателя не остановило полуразрушенное состояние редкой машины, неоднократно принимавшей участие в гонках, включая Mille Miglia и Targa Florio.