Концепт Italdesign Quintessenza объединил в одном кузове пикап и гран туризмо

Электрокар одновременно выступает машиной класса GT и пикапом, причем колесная база у него больше, чем у BMW i7. В салоне — четыре места. Задние кресла можно развернуть, чтобы полюбоваться звездами или закатом. Салон шоу-кара отделан «мраморной» тканью и демонстрирует лучшие примеры интеграции технологий, известный под общим названием shy tech.

© Motor.ru

Концепт-кар Italdesign Quintessenza исповедует идеи «гибкости, свободы, спортивности и двойственности». При колесной базе большем, чем у электрической BMW i7, купе вмещает до четырех человек и из комфортабельного гран туризмо трансформируется в пикап. Для этого нужно всего лишь снять жесткую секцию крыши над багажником. В режиме «грузовичка» задние кресла можно развернуть на 180 градусов, по типу Viewing Suite на Rolls-Royce Cullinan. А удобную высадку/посадку обеспечит откидная дверца с сервоприводом.

© Italdesign

В салоне Quintessenza — так любимый многими производителями минимализм. Центральная часть передней панели шоу-кара отделана «мраморной» тканью. На ней по мере необходимости проявляются кнопки управления мультимедиа и климатической установкой. Разного рода вспомогательная информация (компас, предупреждения и пр.) выводится на дисплей под лобовым стеклом. Ну а прямо под ним с помощью всё той же проекции отображаются карты навигации. Приборки у Quintessenza нет — её роль выполняет установленный в док-станцию на руле смартфон.

© Italdesign

© Italdesign

© Italdesign

© Italdesign

Весь UX/UI здесь основан на концепции never lost, которую описывают как «единение пассажиров с внешним пространством». В каждый отдельный момент времени машина знает, где она находится и сколь ещё ехать до пункта назначения. Информация о достопримечательностях по маршруту и окружающей обстановке отображается с помощью проекторов по всему салону, так что у тех, кто боится заблудиться, не будет повода для беспокойства.

© Italdesign

© Italdesign

© Italdesign

© Italdesign

Концепт Quintessenza оснащен 24-дюймовыми колесами, активной аэродинамикой и комплексом электронных ассистентов. Силовая установка трехмоторная: один установлен спереди, два — сзади. Суммарная мощность составляет 789 лошадиных сил. Разгон до ста у машины занимает менее трех секунд, запас хода — 750 километров (емкость батареи — 150 киловатт-часов). Для выездов на природу весомым преимуществом станет приличный дорожный просвет, который варьируется в диапазоне 200—280 миллиметров.