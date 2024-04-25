Названы города России с самыми дешевыми трехлетними Lada Granta

Аналитики журнала 110km.ru выяснили, где в России дешевле всего продаются трехлетние Lada Granta. Оказалось, что цена на автомобиль 2021 года выпуска за год выросла на 36%.

Сейчас новая Lada Granta версии Standart продается по цене от 699 тысяч рублей. Более продвинутый вариант, с одной подушкой безопасности, 90-сильным мотором Евро-2 и без магнитолы обойдется на 100 000 рублей дороже. Цена модели с кондиционером, магнитолой и обогревом и вовсе приближается к 1 млн рублей.

Lada Granta, выпущенные с мая 2021 года, получили усовершенствованный мотор мощностью в 90 л.с., ресурс которого увеличен до 200 тысяч км. Кроме того, они по умолчанию оснащены системами ABS, BAS и EBD. В результате автомобили до сих пор пользуются неплохим спросом, а цены на них постоянно растут.

Так, с мая 2023 года по апрель 2024 года цена на трехлетнюю Granta выросла с 685 тысяч рублей до 929 тысяч рублей. При этом цены ощутимо отличаются в разных городах страны. Они зависят от востребованности автомобиля в конкретном регионе, количества предложений и платежеспособности населения. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке цены ниже — местные автомобилисты предпочитают подержанные японские машины.

Самая низкая цена на Lada Granta 2021 года выпуска оказалась в Санкт-Петербурге — более 806 тысяч рублей. Второе место заняла Уфа (827 тысяч рублей), а третье — Екатеринбург (832 тысячи рублей).

Наиболее высокие цены отмечаются в Краснодаре (998 тысяч рублей), Казани (915 тысяч рублей) и Махачкале (891 тысяча рублей). В эти регионах автомобиль представлен преимущественно комплектацией Luxe с установленным дополнительным оборудованием.