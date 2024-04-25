Какие седаны и лифтбэки можно купить, помимо Lada Granta и Vesta

В настоящее время в России все еще наблюдается высокий спрос на седаны и лифтбеки. Одними из самых популярных моделей на рынке являются Lada Granta, либо Lada Vesta. Портал «Дром» выяснил, какие еще автомобили данного класса можно приобрести в стране.

Как отмечается, у бренда Changan есть две модели, которые сопоставимы по цене с Vesta. Речь идет о модели Alsvin, которая продается за 1 750 000 рублей, и о Changan Eado (цена начинается от 2 329 900 рублей).

Также в России можно приобрести BAIC U5 Plus – он также близок по цене к «Весте», пишет портал. Еще одним игроком сегмента Vesta является Omoda S5 в версии GT.

Среди других автомобилей – Geely Emgrand, Kaiyi E5, FAW Bestune B70, который доступен с двумя типами автоматических коробок, JAC J7, Hongqi H5 и H9, Jetta VA-3, Kia K5 и Cerato, Toyota Camry.

В публикации говорится, что в период с января по март 2024 года на седаны и лифтбэки пришлись 72 968 покупок, то есть 22% рынка новых легковых автомобилей.

Ранее специалисты маркетингового агентства НАПИ сообщили, что стоимость владения китайским компактным кроссовером Changan CS35 Plus, который автоэксперты называют альтернативой Volkswagen Tiguan, составит 1,52 млн руб. за пять лет.