Электрический седан Hongqi EH7 лишился крыши

а автосалоне в Пекине, который стартовал сегодня, принадлежащая FAW люксовая марка Hongqi показала новинку — открытую версию электрического седана EH7 от «зеленого» подразделения Hongqi New Energy.

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Это не первый кабриолет «Красного знамени» (так переводится Hongqi), в арсенале которого есть парадный L5 в стиле ретро, но, вероятно, тираж «гражданского» EH7 будет значительно больше.

Внешне кабриолет — копия седана Hongqi EH7 с поправкой на открытый верх. У него заклушка вместо решетки радиатора спереди и 7-образная оптика, которая стала визитной карточкой нового дизайнерского языка марки. В длину автомобиль достигает 4,98 метра, в ширину — 1,92 метра, в высоту — 1,49 метра при трехметровой колесной базе.

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В салоне, оформленном в серо-зеленой гамме и почти лишенном физических кнопок, тот же изогнутый кластер с двумя дисплеями и проекционный дисплей дополненной реальности. Медиасистема работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155.

EH7 доступен в нескольких исполнениях с задним и полным приводом. Начальный вариант оснащается единственным мотором мощностью 344 лошадиные силы, а топовый — двумя на 619 сил, позволяющими разогнаться до «сотни» за 3,5 секунды. К слову, седану на такой разгон нужно на 0,4 секунды больше. Емкость батареи CATL достигает 111 киловатт-часов.

Стоимость EH7 с крышей варьируется от 229 800 до 309 800 юаней (примерно 3-4 миллиона рублей). Кабриолет, вероятно, будет дороже.