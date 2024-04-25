Объявлена стоимость нового отечественного электроминивэна Evolute i-Van

Отечественный электрический минивэн Evolute i-Van, который был официально анонсирован в России еще в сентябре прошлого года, без учета скидки по госпрограмме будет стоить 3 990 000 рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга сайта бренда Evolute.

© Evolute

Пока на сайте Evolute указана цена с учетом господдержки — 3 065 000 рублей. Однако если прибавить к ней ту самую выгоду по госпрограмме, которая составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей, то получится, что «чистая» рекомендованная розничная цена должна равняться 3 990 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Evolute i-Van поступит в продажу во втором или третьем квартале 2024 года. Более точный срок до сих пор неизвестен, но модель в любом случае позиционируется как универсальный транспорт, который хорошо подойдет для эксплуатации в корпоративных и коммерческих целях, а также повседневного передвижения по городу всей семьей или большой компанией.

В движение Evolute i-Van приводится единственным 122-сильным электромотором на задней оси, который питает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 67,5 кВт*ч с запасом хода до 400 километров. В стандартном режиме она заряжается за 15 часов, а в режиме быстрой зарядки ее заряд можно будет пополнить от 30 до 80% всего за 37 минут.

Оснащение минивэна по умолчанию включает кондиционер, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, электростеклоподъемники, парктроник, камеру заднего вида, электрорегулировки передних кресел (шесть у водительского и четыре у пассажирского), три USB-разъема, бортовой компьютер с экраном диагональю 3,5 дюйма и функцию предупреждения пешеходов о приближении электромобиля.