FAW раскрыл интерьер нового лифтбека для России

Компания FAW рассказала о деталях экстерьера и интерьера лифтбека Bestune B70 четвертого поколения, который выйдет на российский рынок летом текущего года. Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе бренда, модель получила оригинальный и лаконичный дизайн, выполненный в концепции премиального минимализма.

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Силуэт модели заметно преобразился, но сохранил приверженность фирменному стилю бренда. В его основе – гармоничная элегантность, которая подчеркивается плавными изгибами и идеально выверенными пропорциями.

Тонкие поперечные фары Bestune B70 образуют прямую линию и объединяются с логотипом, визуально подчеркивая ширину автомобиля. Стильный и лаконичный образ модели также создает безрамная решетка радиатора с горизонтальными ламелями и передний бампер с вынесенными по краям отсеками дневных ходовых огней. Оформление задней части автомобиля дополняет общую концепцию, благодаря чему новый B70 воспринимается максимально целостно, утверждают в FAW.

Новый геометрически выверенный дизайн положительно сказался на функциональности автомобиля. Обтекаемый силуэт нового Bestune B70 позволил снизить коэффициент лобового сопротивления, в результате чего улучшились экономичность и аэродинамика автомобиля. При этом все преимущества кузова лифтбек остались нетронутыми – багажник сохранил большой объем и облегчает размещение крупногабаритных грузов, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом.

Что касается интерьера нового Bestune B70, то он объединяет в себе качественные материалы отделки, богатый набор опций и безупречный дизайн. В нем есть многофункциональный кожаный руль, компактный контроллер коробки передач, а также информационно-развлекательная система нового поколения, объединяющая 7-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедиа.

Кроме того, новинка получила беспроводную зарядку для смартфонов с противоскользящим покрытием, несколько USB-разъемов, подстаканники, ниши для хранения вещей и отделения для зонтов в передних дверях, которые очень пригодятся в дождливую погоду.

Новый B70 был отмечен престижным сертификатом 6А за комфортный салон, который был выдан Центром автомобильных технологий и исследований (CATARC) в Китае. Эксперты высоко оценили внутреннее пространство модели по шести параметрам: эргономичность, удобство сидений, физические ощущения от вождения автомобилем, шумоизоляция, оптимальная работа климатической системы и системы фильтрации воздуха, которая предотвращает проникновение в салон вредных частиц.