Skoda показала 1000-сильный суперкар для Gran Turismo

Чешская марка решила присоединиться к автомобильным компаниям, выпускающим машины для гоночного симулятора. Ее вкладом в ассортимент Gran Turismo 7, в котором уже числится больше 400 автомобилей, стал футуристичный одноместный суперкар с обтекаемым кузовом, доступным в двух ливреях. В движение его приводит силовая установка, состоящая из четырех электромоторов и выдающая до 1088 лошадиных сил.

© Motor.ru

Skoda Vision Gran Turismo вдохновлен гоночным 1100 OHC Spider 1957 года, разработанным для «24 часов Ле-Мана». Включены в дизайн и элементы нового визуального языка Modern Solid — Т-образная передняя оптика и матовый зеленый цвет кузова. В конструкции — активные аэродинамические элементы, включая раздельное антикрыло.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Пилота окружает минималистичная кабина с ковшеобразным сиденьем и усеченным рулем, созданным с помощью геймеров. Дисплей сложной формы показывает скорость, режим вождения и уровень заряда батареи, а также отображает картинку с камер заднего вида. Над ним расположен так называемый «хрустальный камень», выполняющий роль измерителя мощности.

Установка виртуального суперкара состоит из сдвоенных бесщеточных двигателей по одному на передней и задней оси, развивающих в сумме 1088 лошадиных сил (800 кВт) и 1020 Нм крутящего момента. Привод полный, система подвески — с толкателями на независимых рычагах. Запитываются моторы от линийионной батареи емкостью 87 киловатт-часов.

В конце прошлого года свой суперкар для игры презентовал Genesis. X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept отличился проработанной аэродинамикой и гибридной установкой на базе V6 семейства Lambda 11, выдающей 1071 силу и 1337 Нм.